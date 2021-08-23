Кировским полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя

Несмотря на темное время суток, нарушитель угрожал жизни и здоровью прохожих людей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове полицейским пришлось применить табельное оружие, для того, чтобы остановить пьяного водителя «Нивы». Мужчина нарушал правила дорожного движения и представлял угрозу для прохожих. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 23 августа, в 3 часа 25 минут утра на привокзальной площади областного центра. Водитель автомобиля «Нива» грубо нарушал ПДД, выезжая на полосу встречного движения и проезжая на запрещающие сигналы светофора. На призыв добровольно остановится не реагировал. В результате сотрудники ГИБДД открыли огонь по задним колесам внедорожника.

За рулем машины оказался 32-летний житель Кирова. Пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался. На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит лишение прав и штраф.