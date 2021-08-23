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Общество23 августа 2021 13:30

В Кирове в одном из двором на улице Ульяновской появилась необычная детская площадка

Это стало возможным благодаря проекту «Мечты сбываются»
Алексей РомановАлексей Романов
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В скором времени в микрорайоне откроется еще одна современная детская площадка. Фото: admkirov.ru

В скором времени в микрорайоне откроется еще одна современная детская площадка. Фото: admkirov.ru

В Кирове одном из дворов на улице Ульяновской появилась необычная детская площадка. Новое оборудование поставили у дома № 8. Об этом сообщили в горадминистрации.

Подрядчик установил балансир «Капелька», вертолет-лаз, счеты со столиком, информационный щит. Кроме того, в зоне отдыха детей появятся карусель, тренажер «Колосок» и ограждение.

Все необходимое оборудование уже закуплено. В ближайшее время в микрорайоне состоится открытие еще одной обновленной детской площадки.