Три человека пострадали в ДТП в Кирово-Чепецке

Основной удар пришелся на пассажирскую часть Lada. Фото: vk.com/gibdd43

В результате автомобильной аварии в Кирово-Чепецке пострадали три человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В воскресение, 22 августа, около дома №9 на улице 60 лет Октября произошла серьезная автомобильная авария. По предварительной информации, 20-летний водитель Lada Kalina врезался в автомобиль Kia Picanto, который двигался во встречном направлении.

- В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Lada получили травмы, сообщили в ГИБДД.

С 20 по 22 августа на территории Кировской области произошло 20 ДТП, в которых один человек погиб и 30 человек получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Юрьянском районе в результате аварии погиб 18-летний парень. Читать