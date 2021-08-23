Кировчанам запретили ходить в лес и разжигать костры

85% лесных пожаров, произошедших за лето 2021 года, случились по вине местных жителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области установили особый противопожарный режим. Как сообщает региональное правительство, на время его действия жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву.

Кроме того, въезд транспортных средств в леса также ограничен. Запрещена заготовка древесины, если это не касается выполнения противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий. Нарушителям противопожарного режима грозит штраф: физлицам - от четыре до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч, юрлицам - от 300 до 500 тысяч рублей.

Большинство пожаров в лесах возникают именно по вине местного населения. За лето 2021 года причиной возгораний в 85% всех случаев стали действия кировчан.

Кировчан просят сообщать о лесных пожарах или угрозе их возникновения по номерам телефонов:

- 64-34-28, 38-20-92 - Региональная диспетчерская служба КОГСАУ «Лесоохрана»;

- 8-800-100-94-00 - телефон горячей линии лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.