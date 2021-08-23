В Слободском 21-летнему местному жителю грозит два года тюрьмы за организацию игорного клуба

Во время обыска следователи изъяли компьютеры и другое специальное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Слободском пресечена деятельность незаконного игорного клуба. На 21-летнего организатора заведено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что с октября 2020 года по июль 2021 года подозреваемый незаконно проводил азартные игры в одном из помещений на улице Советской районного центра. Во время обыска следователи изъяли компьютеры со специальным программным обеспечением и другое оборудование.

Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Отметим, что законно проводить азартные игры можно только на территориях Алтайского, Приморского и Краснодарского края, а также Калининградской области и Республики Крым.