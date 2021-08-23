Кировчан просят помочь в поиске молодого человека, который пропал почти трое суток назад

В последний раз молодого человека видели в субботу, 21 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 23-летнего жителя поселка Первомайский Слободского района. В последний раз Михаила Суетина видели 21 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Активисты составили приметный портрет пропавшего молодого человека. Рост Михаила составляет 170 см. У него плотное телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в серую футболку с черными полосками, синие шорты, черные носки и кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.