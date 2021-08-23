В Кировской области за три дня поймали 36 пьяных водителей

Автоинспекторам также попались более сорока бесправников. Фото: vk.com/gibdd43

За пятницу, субботы и воскресенье на дороги области выехали более тридцати пьяных кировчан. Статистику за выходные подвела региональная ГИБДД.

Так, с 20 по 22 августа инспекторы остановили 36 нетрезвых либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Кроме того, правоохранителям попался еще 41 автолюбитель-бесправник. За три дня на дорогах области также пресекли 1451 нарушение.

Кировчанам напоминают: за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования положено наказание. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторный подобный проступок можно уже и расстаться со свободой.

Жителей региона также просят сообщать о неадекватных водителях на дороге по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.