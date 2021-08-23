Пенсионерка погибла при пожаре в садовом домике в Кирове

За считанные минуты огонь полностью уничтожил садовый домик. Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 21 августа, в садовом товариществе «Рублевское» произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в дощатом дачном домике. Об этом сообщили в МЧС по Кировской области.

- В результате происшествия погибла 77-летняя женщина, - уточнили в СК РФ по Кировской области. - По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 34 пожара, погиб 1 человека, травмировано 2 человека.