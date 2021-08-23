Четыре лесных пожара бушуют в Кировской области

Спасателям удалось справиться с огнем в Вятско-Полянском и Фаленском лесничестве. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области зафиксировано семь лесных пожаров. Очаги возгорания находятся в разных районах региона. По оперативной информации КОГСАУ «Лесоохрана», спасателям удалось справиться с огнем в Вятско-Полянском и Фаленском лесничестве на площади 0,01 га.

- На 8.00 в регионе действует 4 лесных пожара: в Даровском (1,7 га, пожар локализован), Кирово-Чепецком (0,37 га, пожар действует), Вятско-Полянском (4,2 га, пожар действует), Зуевском (0,68 га, пожар действует), - сообщается в информационной сводке.

С начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 123 лесных пожаров на общей площади 425,750 га.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что кировские спасатели помогут в тушении лесных пожаров в Марий Эл. Читать