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Здоровье23 августа 2021 9:38

В Кировской области подтверждено 114 новых случаев заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся 3389 жителей области
Андрей Сергеев
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В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам.

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам.

Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области 23 августа подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 75 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3389 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 20 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 466.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6053 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2279 исследований на COVID-19.