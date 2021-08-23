Погода в Кировской области с 23 по 27 августа: жара пойдет на спад

Кировчане еще успевают насладиться последними солнечными деньками. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Жара решила задержаться в Кировской области хотя бы до конца недели. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 23 по 27 августа.

В понедельник, 23 августа, день будет теплым и облачным. Осадков не предвидится. Воздух прогреется до +25 градусов, жара спадет лишь ближе к вечеру. Порывы ветра могут достигать 10 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 24 августа, синоптики обещают слабый дождь с 9 до 15 часов. Погода будет теплой - до +24 градусов. Ветер - слабый, порывы - до 7 м/с. Атмосферное давление - в пределах нормы.

В среду, 25 августа, день будет облачным, но осадков не ожидается. Температура воздуха вновь поднимется до +24 градусов. Порывы ветра составят до 10 м/с. Атмосферное давление не изменится.

В четверг, 26 августа, жара пойдет на спад: воздух прогреется лишь до +22 градусов. А вот атмосферное давление, напротив, поднимется до 752 мм ртутного столба, так что будьте внимательнее к своему самочувствию. Осадков не ожидается. Порывы ветра - до 7 м/с.

В пятницу, 27 августа, погода будет пасмурной, однако дождя не предвещается. Температура воздуха составит до +20 градусов. Сильного ветра ждать не стоит, порывы могут достигать 7 м/с. Атмосферное давление - повышенное, до 754 мм ртутного столба.