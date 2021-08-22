В Кирове 23 августа в десятках домов пропадет электричество

Кировчанам советуют заранее зарядить все необходимые гаджеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя в Кирове традиционно начнется с отключения электричества. 23 августа оно пропадет в десятках домов областного центра. График появился на сайте АО «Горэлектросеть».

Как всегда, причинами отключения станут плановый или капитальный ремонт оборудования либо эксплуатационные работы. Срок отсутствия ресурса в доме зависит от типа деятельности и района проживания. Просидеть без электричества придется минимум три часа, максимум - все восемь, так что заранее зарядите все гаджеты. Под отключения попадут все районы города, в том числе его заречная часть.

Посмотреть подробный график отключения электричества в Кирове 23 августа 2021 года вы можете посмотреть по этой ссылке.