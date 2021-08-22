В Кировской области за сутки произошло два новых лесных пожара

С начала сезона в Кировской области зарегистрировали уже 117 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжаются лесные пожары. За минувшие сутки в регионе зафиксировали два новых возгорания, сообщили в КОГСАУ «Лесоохрана».

21 августа пришлось тушить семь очагов возгорания, пять из них возникли еще 20 августа. По состоянию на утро 22 августа в регионе действовали два пожара - в Рудниковском и Даровском лесничестве. Первый удалось локализовать к 8 часам.

С начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 117 лесных пожаров на общей площади 470,778 га. Большая часть из них (87 случаев) возникли по вине местного населения. Еще 20 произошли из-за грозы, 11 - при переходе с других земель, три - от ЛЭП и один - от железной дороги.

Кировчан просят сообщать о действующих лесных пожарах или их угрозе по телефонам:

- 64-34-28, 38-20-92 - региональная диспетчерской службы КОГСАУ «Лесоохрана»;

- 8-800-100-94-00 - телефон горячей линии лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.