Из Кирова до Глушонок восстановили движение автобусов

Рейсы будут выполняться два раза в день ежедневно. Фото: vk.com/kpat43

В Кирове возобновили автобусный маршрут №140 «Киров-Пасегово-Глушонки». Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Перевозчиком выступает АО «КПАТ».

По словам ведомства, рейсы возобновили в связи с приведением в нормативное состояние трассы «Пасегово-Стрижи» с 11 августа. Паблик «Кировский транспорт» подсказывает: маршрут №140 по этой причине пропустил весь сезон 2020 года и почти весь сезон 2021 года. Теперь его вернули, однако в связи с этим автобус №115 «Киров-Пасегово», введенный на замену, придется отменить. «Об этом нюансе Минтранс решил не рассказывать», - комментирует паблик.

Автобус №140 будет выполнять два рейса ежедневно. Отправление из Кирова с автовокзала - в 07.30 и 17.45, в обратном направлении - в 08.40 и 19.00.