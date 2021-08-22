Жара до +37 градусов: кировское ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 22 августа

Кировчан предупреждают об очень сильной жаре в течении дня. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчан вновь ожидает сильная жара. Даже чересчур. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 22 августа.

Согласно данным Кировского ЦГМС, местами по юго-восточным, восточным и северо-восточным районам сохранится сильная жара - до +37 градусов. Информацию уже направили главам муниципальных образований и руководителям служб жизнеобеспечения. Жителям региона рассылают смс-ки с предупреждениями.

Спасатели напоминают: в сильную жару носите светлую воздухонепроницаемую одежду с головным убором. Старайтесь чаще находиться в тени, пейте больше воды. Не употребляйте алкоголь - это может ухудшить ваше самочувствие.