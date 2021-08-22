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Общество22 августа 2021 11:02

В Нововятске в нескольких домах временно отключили водоснабжение

Причина - аварийно-ремонтные работы
Маргарита Акагиева
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Подачу ресурса обещают возобновить вечером 22 августа.

Подачу ресурса обещают возобновить вечером 22 августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нововятске десятки домов остались без холодной воды. О внезапных отключениях сообщили в «Водоканале».

Как сообщает организация, ресурс у жителей будет отсутствовать 22 августа с 9 до 17 часов. Связано это с проведением очередных аварийно-ремонтных работ на сетях. Воды лишились жители домов по следующим адресам:

- ул. Пушкина, 28,30;

- ул. Советская, 15;

- ул. Гагарина, 20.

- ул. Гагарина, Свердлова, Заводская, Клубная, Пушкина (дома с 2 по 26), Калинина - в частном секторе.

Работы обещают завершить к 21 часу. В места отключения организуют подвоз воды, увидеть передвижения автоцистерны можно здесь. «Водоканал» извиняется за доставленные неудобства.