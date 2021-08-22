В Нововятске в нескольких домах временно отключили водоснабжение

Подачу ресурса обещают возобновить вечером 22 августа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Нововятске десятки домов остались без холодной воды. О внезапных отключениях сообщили в «Водоканале».
Как сообщает организация, ресурс у жителей будет отсутствовать 22 августа с 9 до 17 часов. Связано это с проведением очередных аварийно-ремонтных работ на сетях. Воды лишились жители домов по следующим адресам:
- ул. Пушкина, 28,30;
- ул. Советская, 15;
- ул. Гагарина, 20.
- ул. Гагарина, Свердлова, Заводская, Клубная, Пушкина (дома с 2 по 26), Калинина - в частном секторе.
Работы обещают завершить к 21 часу. В места отключения организуют подвоз воды, увидеть передвижения автоцистерны можно здесь. «Водоканал» извиняется за доставленные неудобства.