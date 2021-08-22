В Кировской области 3388 пациентов лечатся от коронавируса в больницах

В реанимации находится 141 пациент, 26 зараженных - на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 22 августа подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 124 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3388 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 141 пациенту, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 464.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6037 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3573 исследования на COVID-19.