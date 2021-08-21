Погода в Кировской области на 21 и 22 августа: жарко и солнечно

В наступившие выходные у кировчан будет прекрасная возможность отдохнуть на природе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало последней декады августа еще порадует кировчан прелестями уходящего лета. В субботу и воскресенье аномальное тепло сохранится. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 21 августа, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки +31 градус. С утра будет пасмурно, однако ближе к обеду выглянет солнышко. Осадков не ожидается. Скорость ветра составит 3-4 м/c с кратковременным усилением до 7 м/c. Атмосферное давление пониженное - 745 мм ртутного столба.

В воскресенье, 22 августа, воздух в течение дня прогреется до +32 градусов. Ожидается солнечная погода и кратковременный дождь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-5 м/c c возможными порывами до 11 м/c. Атмосферное давление упадет до 742 мм ртутного столба. Метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим самочувствием.