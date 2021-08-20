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Общество20 августа 2021 15:08

В селе Рождественское свободно гуляет медведь

Дикое животное в населенном пункте видели уже неоднократно
Алексей РомановАлексей Романов
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Местные жители боятся ходить на работу из-за косолапого хищника

Местные жители боятся ходить на работу из-за косолапого хищника

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Рождественское Богородского района свободно разгуливает бурый медведь. Из-за незваного гостя местные жители боятся ходить на работу. Об этом сообщили на официальном сайте муниципалитета.

Многие сельчане трудятся на ферме. Их рабочий день начинается с раннего утра, когда на улице еще темно. Осознание того, что на них может напасть косолапый хищник, вызывает у людей панику. Власти района в курсе проблемы. Однако пока никаких действий не предпринимают.