На территории Кировской области зафиксировано шесть лесных пожаров

На территории шести районов Кировской области бушуют лесные пожары. Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Кировской области зафиксировано шесть пожаров на территории шести районов региона. Об этом сообщили в диспетчерской службе КОГСАУ «Лесоохрана».

- На 8.00 20 августа в регионе действует шесть лесных пожаров: в Кирсинском, Кильмезском, Немском, Дубровском, Шабалинском и Лузском лесничествах, - сообщается в информационной сводке.

Известно, что за минувшие сутки произошло пять возгораний. Кроме того, по данным группы «Любительская Метеорология в Кирове», дым от лесных пожаров в республике Марий Эл добрался до Кировской области.