Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 12:35

На территории Кировской области зафиксировано шесть лесных пожаров

За минувшие сутки произошло пять возгораний
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории шести районов Кировской области бушуют лесные пожары.

На территории шести районов Кировской области бушуют лесные пожары.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Кировской области зафиксировано шесть пожаров на территории шести районов региона. Об этом сообщили в диспетчерской службе КОГСАУ «Лесоохрана».

- На 8.00 20 августа в регионе действует шесть лесных пожаров: в Кирсинском, Кильмезском, Немском, Дубровском, Шабалинском и Лузском лесничествах, - сообщается в информационной сводке.

Известно, что за минувшие сутки произошло пять возгораний. Кроме того, по данным группы «Любительская Метеорология в Кирове», дым от лесных пожаров в республике Марий Эл добрался до Кировской области.