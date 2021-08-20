Жителя Уржумского района будут судить за убийство сожительницы

Подсудимому грозит реальный тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уржумском районе состоится суд над 34-летним жителем села Шурма, который зарезал свою сожительницу. Мужчине грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что в ночь с 12 на 13 апреля текущего года, подозреваемый и потерпевшая вместе с компанией друзей распивали спиртные напитки. В определенный момент между ними возникла ссора. Когда гости ушли, мужчина и его 34-летняя знакомая продолжили конфликтовать. Затем подсудимый взял нож и несколько раз ударил по телу жертвы. От полученных травм она скончалась. После чего ревнивец скрылся с места преступления.

Несколько дней он прятался в лесу. Поняв, что больше так продолжаться не может, подозреваемый попросил трактористов местной фермы сообщить о его местонахождении. Мужчину задержали полицейские. Свою вину он полностью признал.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.