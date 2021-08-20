В Кирове женщина на иномарке сбила пенсионерку

Женщина сдавала задним ходом и не заметила пожилую кировчанку. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 19 августа, в Кирове 40-летняя автоледи сбила пожилую женщину. Авария произошла в 16 часов 25 минут на улице Некрасова у дома № 42. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, женщина, находясь за рулем автомобиля «Ниссан Тиида» сдавала задним ходом и не заметила 81-летнюю потерпевшую. В результате пожилая кировчанрка получила травмы. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.