В Омутнинске во время работ на пилораме пострадал мужчина

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области проводится проверка по факту травмирования мужчины, который пострадал во время работ на пилораме в Омутнинске. Об этом сообщили в СК РФ по Кировской области.

- В четверг, 19 августа, из помещения пилорамы в больницу был доставлен рабочий, который получил травму руки, - уточнили в СК РФ по Кировской области.

Травму 28-летний рабочий получил при ремонте ленточного транспортер. По предварительной информации, руку затянуло на вал работающего оборудования.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.