Кировских автолюбителей ожидают «сплошные проверки» 21 и 22 августа

В рейды также выйдут представители добровольных народных дружин. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове сотрудники Госавтоинспекции проведут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Рейды состоятся 21 и 22 августа на всей территории областного центра, сообщили в ГИБДД.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - уточнили в ведомстве.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.