В Котельничском районе нашли 70-летнего пенсионера, пропавшего в лесу

Мужчина заблудился в лесу и попросту лег спать, когда стемнело. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Котельничском районе нашли 70-летнего пенсионера, который ушел в лес и пропал без вести. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в своем паблике.

- Владимир Семенович найден, жив! Спасибо огромное всем, кто помогал и хотел помочь в поиске! - написали волонтеры в шесть утра 20 августа.

Паблик «Типичный Котельнич» дополнил картину произошедшего. По их информации, пенсионер заблудился в лесу и, когда стемнело, попросту лег спать. Благо, ночи сейчас теплые, поэтому мужчина благополучно пережил минувшую ночь. Наутро же он сам нашел дорогу домой. По сообщению паблика, сейчас с мужчиной все в порядке.

Жителям региона напоминают: отправляясь в лес, сообщите своим родным и знакомым, каким маршрутом вы пойдете. Возьмите запас еды и воды на несколько дней, спички, нож, лекарства, компас, заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Если вы заблудились - позвоните по номеру единого экстренного сигнала помощи: 102.