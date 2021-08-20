В Нолинске подростки угнали «Оку», чтобы покататься по городу

За угон подростку грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Андрей КАРА

В Нолинске на 15 -летнего подростка завели уголовное дело за угон автомобиля «Ока». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что подозреваемый, гуля по улицам города со своим другом, заметили автомобиль «ВАЗ-111130». Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, они завели двигатель и стали кататься по населенному пункту. Вскоре угонщиков поймали. Ответственность за второго подростка в силу его возраста понесут родители.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и мотивы преступления. Расследование продолжается.