В Кирове разыскивают водителя, сбившего пешехода на Дерендяева

Автомобильная авария произошла около дома №28 на улице Дерендяева. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове разыскивают водителя, который сбил 24-летнего пешехода. Информацию об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Автомобильная авария произошла 19 августа в 10 часов около дома №28 на улице Дерендяева. По предварительной информации, автомобиль сбил 24-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После чего водитель уехал с места ДТП. Молодой человек получил травмы. К счастью, помощь врачей ему не понадобилась.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся оперативно – розыскные мероприятия, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки, 19 августа, на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы