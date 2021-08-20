В Кировской области 21 населенный пункт остался без электричества

Непогода обрушилась на Мурашинский район 19 августа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 19 августа, на севере Кировской области бушевала непогода. Из-за смерча, который пронесся по Мурашинскому району, жители 21 населенного пункта остались без электричества. Об этом сообщили в региональном МЧС.

- В результате неблагоприятных метеорологических явлений произошло нарушение электроснабжения в 21 населенных пунктах, - говорится в сообщении МЧС по Кировской области.

Аварию устраняют семь бригад в составе 29 человек. В настоящее время жители района публикуют в социальных сетях фотографиями последствий непогоды. На снимках запечатлены перевернутые теплицы, вырванные с корнем деревья и оторванные крыши домой.