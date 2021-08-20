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Общество20 августа 2021 10:05

В Кировской области 21 населенный пункт остался без электричества

Непогода бушевала на севере региона в четверг, 19 августа
Андрей Сергеев
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Непогода обрушилась на Мурашинский район 19 августа

Непогода обрушилась на Мурашинский район 19 августа

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 19 августа, на севере Кировской области бушевала непогода. Из-за смерча, который пронесся по Мурашинскому району, жители 21 населенного пункта остались без электричества. Об этом сообщили в региональном МЧС.

- В результате неблагоприятных метеорологических явлений произошло нарушение электроснабжения в 21 населенных пунктах, - говорится в сообщении МЧС по Кировской области.

Аварию устраняют семь бригад в составе 29 человек. В настоящее время жители района публикуют в социальных сетях фотографиями последствий непогоды. На снимках запечатлены перевернутые теплицы, вырванные с корнем деревья и оторванные крыши домой.

Жители района делятся в социальных сетях фотографиями последствий непогоды. Фото: vk.com/gorod_murashi

Жители района делятся в социальных сетях фотографиями последствий непогоды. Фото: vk.com/gorod_murashi