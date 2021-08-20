С банковских карт кировчан спишут деньги за июльские поездки

Часть платежей за проезд в общественном транспорте не обработалась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 августа с банковских карт кировчан спишутся деньги за проезд. Дело в том, что операции по списанию за несколько дней не прошли из-за сбоя системы. Подробности разъяснили в горадминистрации.

Так, не была обработана часть операций оплаты проезда в общественном транспорте с 12 июля по 17 августа. Это обнаружили только сейчас. В итоге кировчане заплатят за поездки, за которые средства не списались, 20 августа. Как поясняют в мэрии, проблема в некорректной работе программно-аппаратного комплекса.

- При этом о двойной оплате проезда речи не идет. Пассажир получил билет и совершил поездку, а система операцию не обработала. Поэтому деньги будут сняты со счета с задержкой, - сообщает ведомство.

Кировчанам напоминают, что историю своих поездок они могут отследить в личном кабинете на этом сайте. С претензиями можно обратиться по номеру 8 (8332) 485-999.