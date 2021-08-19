Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 18:25

В Кирове до 30 ноября перекроют участок улицы Загородной

Ограничения уже вступили в силу
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Участок улицы Загородной будет закрыт для автомобилистов до конца осени. Фото: pixabay.com

Участок улицы Загородной будет закрыт для автомобилистов до конца осени. Фото: pixabay.com

В Кирове для движения транспорта закрыт участок улицы Загородной. Причина - начало работ по реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ограничения вступили в силу с 19 августа и будут действовать по 30 ноября. В этот период автомобилисты не смогут проехать по отрезку от перекрестка Загородной и Пятницкой до поворота к зданию №5а по улице Загородной. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Напомним, что в Кирове 19 августа наконец сняли ограничения по движению транспорта с участка улицы Советской - от Казанской до Ленина. Отрезок улицы был долгое время закрыт для автолюбителей. Подробности - здесь.