В Кирове до 30 ноября перекроют участок улицы Загородной

Участок улицы Загородной будет закрыт для автомобилистов до конца осени. Фото: pixabay.com

В Кирове для движения транспорта закрыт участок улицы Загородной. Причина - начало работ по реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ограничения вступили в силу с 19 августа и будут действовать по 30 ноября. В этот период автомобилисты не смогут проехать по отрезку от перекрестка Загородной и Пятницкой до поворота к зданию №5а по улице Загородной. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Напомним, что в Кирове 19 августа наконец сняли ограничения по движению транспорта с участка улицы Советской - от Казанской до Ленина. Отрезок улицы был долгое время закрыт для автолюбителей. Подробности - здесь.