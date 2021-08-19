В Кировской области 70-летний пенсионер ушел в лес и пропал

Мужчина ушел в лес и пропал. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают 70-летнего пенсионера, пропавшего без вести. Владимира Дрязгина в последний раз видели 19 августа в поселке Первомайский Котельничского района. Мужчина ушел в лес и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Владимиру Семеновичу 70 лет, рост 170 см, полного телосложения, у него русые с сединой волосы и голубые глаза. На момент пропажи мужчина был одет в светло-зеленую куртку, черные резиновые сапоги и панаму защитного цвета. С собой у пенсионера было голубое ведро и рюкзак в цвет шляпы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Если вы хотите помочь в поисках - информацию можно узнать здесь.