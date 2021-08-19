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Общество19 августа 2021 15:35

В Кирове установлен новый температурный рекорд

18 августа воздух в областном центре прогрелся до +31 градуса
Андрей Сергеев
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Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в 2007 году.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в 2007 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 18 августа, метеостанция в Кирове зафиксировала новый температурный рекорд. Об этом сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 18 августа в Кирове был перекрыт абсолютный максимум температуры, он составил +31,2 градуса!, - поделились в ЦГМС.

Специалисты отмечают, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +30,9 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют, что в пятницу, 20 августа, ожидается +36 градусов.