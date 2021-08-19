В Арбажском районе по вине пьяного водителя иномарки пострадала женщина

Несмотря на сильную искореженность автомобиля после удара, серьезных травм никто не получил. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 18 августа, в Арбажском районе пьяный водитель иномарки съехал в кювет. Авария произошла в 16 часов 40 минут на 4 км автодороги Арбаж - Гулины - Сорвижы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 56 - летний владелец автомобиля «Киа Спортейдж», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управления и съехал с проезжей части. В результате происшествия 57 - летняя женщина - пассажир получила травмы. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы.