Кировский пенсионер украл телевизор из фотостудии

Стоимость похищенного телевизора оценили в 20 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове задержали 68-летнего мужчину, который украл телевизор из фотостудии. Теперь пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Как выяснилось позже, сотрудник студии вышел на обед, не закрыв дверь на ключ. Этим воспользовался пожилой мужчина, который случайно зашел в офис. Он взял телевизор стоимостью 20 тысяч рублей и спешно покинул место преступления. Вскоре подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

На сегодняшний день пенсионер находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.