В Куменском районе перед судом предстанет мужчина, который 71 раз обокрал своего знакомого

Всего злоумышленнику удалось списать со счета жертвы 90 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куменском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который более 70 раз списал деньги со счета своего знакомого. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа выяснили: в сентябре 2020 года злоумышленник похищал деньги знакомого с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», зная пароль от личного кабинета потерпевшего. Всего подозреваемому удалось перевести на свой счет 90 тысяч рублей.

На сегодняшний день мошенник задержан. Все материалы по его делу переданы в суд для вынесения окончательного приговора.