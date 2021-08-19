Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 13:19

Кировчанин доехал из Москвы до Санкт-Петербурга на крыше поезда

Он рисковал жизнью чтобы навестить друга
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такой экстремальный способ передвижения кировчанин выбрал потому, что не имел денег на билет. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Такой экстремальный способ передвижения кировчанин выбрал потому, что не имел денег на билет. Фото: vk.com/kirov_blacklist

На Московском вокзале Санкт-Петербурга полицейские задержали молодого кировчанина, который приехал в северную столицу на крыше поезда. На 22-летнего мужчину завели дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в УМВД России на транспорте по северо-западному федеральному округу.

Молодой человек объяснил правоохранителям, что приехал в Санкт-Петербург навестить друга. А такой экстремальный и опасный способ передвижения выбрал из-за того, что не имел денег на билет. После чего стражи порядка провели с кировским парнем профилактическую беседу. Теперь ему грозит символический штраф в размере 100 рублей.