В Кировской области за 18 августа произошли четыре лесных пожара

С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали 108 случаев возгорания в лесах. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области произошло четыре лесных пожара. Два из них, в Кирсинском и Котельничском районах, продолжали действовать по состоянию на 8 утра 19 августа. Об этом сообщает КОГСАУ «Лесоохрана».

В целом с начала пожароопасного сезона в Кировской области зафиксировали 108 случаев возгораний в лесах на площади в 453,6 га. В тушении участвовали 1872 человека и 525 единиц техники. Из 108 пожаров 74 возникли по вине местного населения, 11 - при переходе с других земель, 19 - от грозы, три - от ЛЭП и один - от железной дороги.

Кировчанам напоминают, что за нарушения пожарной безопасности в лесах предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, необходимо будет возместить нанесенный ущерб. Жителей региона просят также сообщать об обнаружении лесных или возникших на прилегающих территориях возгораниях по телефонам:

- 64-34-28, 38-20-92 - КОГСАУ «Лесоохрана»;

- 8-800-100-94-00 - телефон горячей линии лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.