В Свечинском районе бывших заключенных принудительно госпитализируют по решению суда

Теперь медосмотр бывшим заключенным придется пройти принудительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области пятерых бывших заключенных принудительно положат в больницу по решению суда. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Так, в Свечинском районе выявили пятерых местных жителей, недавно освободившихся из мест лишения свободы. Дело в том, что после выхода из тюрьмы нужно дважды в год проходить обязательный профилактический медосмотр для выявления и предупреждения туберкулеза. Эта необходимость регулируется законодательно. Свечинцы же уклонились от нее, и районный прокурор подал иск в суд, чтобы заставить их обследоваться принудительно.

Суд признал требование законным и обоснованным. Всех пятерых госпитализируют на проведение медосмотра. Исполнение решения будет контролировать прокуратура.