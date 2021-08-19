Кировчан приглашают принять участие во всероссийских акциях ко Дню флага

Жители Кирова присоединятся к общероссийским акциям ко Дню флага. Фото: Андрей Михайлов

В воскресенье, 22 августа, кировчан приглашают принять участие во всероссийских акциях, приуроченных к празднованию Дня флага. Присоединиться к массовому мероприятию может любой желающий. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Так, в акциях «Цвета моей страны», «От Калининграда до Камчатки», «Голоса моей страны», «Слово России», «Россия в сердце» жители областного центра смогут опубликовать свои фотографии на страницах в соцсетях в одежде белого, синего, красного цветов, написать стихотворения о России и ее героях, развернуть флаги Российской Федерации в необычных и знаковых местах, а также исполнить любимые патриотические песни. О мероприятиях, которые будут проходить в культурных учреждениях города можно посмотреть здесь.