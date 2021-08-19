В Коминтерне жители десятков домов временно остались без воды

Водоснабжение обещают восстановить 19 августа в 12 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Первомайском районе Кирова жители десятков домов внезапно остались без водоснабжения. О незапланированных отключениях сообщил городской «Водоканал».

Об отсутствии ресурса объявили утром 19 августа. Дело в том, что на местных сетях необходимо провести ремонтные работы, в связи с чем - неизвестно. В итоге без холодной воды с 9 до 12 остались жители домов по следующим адресам:

- мкр. Коминтерн, ул. Луговая, дома №41-76; - мкр. Коминтерн, ул. Кооперативная, дома №1-74; - мкр. Коминтерн, ул. Семашко, дома №1, 2.

В зону отключений организовали подвоз воды. Узнать, где находятся нужные места, кировчане могут по этой ссылке. «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.