Два человека погибли при пожаре в поселке Фаленки

Пламя за считанные минуты охватило деревянную постройку. Фото: 43.mchs.gov.ru

В ночь на 19 августа в поселке Фаленки произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Советской. Пламя за считанные минуты охватило деревянную постройку. На место происшествия выехали спасатели, которые справились с огнем. Об этом сообщили в МЧС по Кировской области.

- В результате тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин: 1964 и 1968 годов рождения, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи устанавливают причины возгорания, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.