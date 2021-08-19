Свыше 5 тысяч рублей тратили жители Кировской области на питание в 2020 году

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в рационе питания населения области выросло потребление продуктов питания почти по всем основным группам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежемесячно на покупку еды один житель Кировской области в 2020 году тратил 5329 рублей. Из данной суммы большая часть расходов приходилась на мясные, хлебные и молочные продукты, сообщил Кировстат.

- Традиционно лидирующую позицию в пищевом рационе кировчан занимало молоко и молочные продукты, а меньше всего рыбы и рыбных продуктов - 1,7 килограмма на 1 человека в месяц, - поделились в ведомстве.

Кроме того, жители региона стали больше есть - выросло потребление продуктов питания почти по всем основным группам.