В Кирове у ТЦ «Макси» на Московской сбили пешехода

Авария произошла в 18 августа на Московской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадал 41-летний мужчина, переходивший дорогу у ТЦ «Макси» на Московской. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду вечером, 18 августа, около дома 100 на улице Московской произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 26-летний водитель Kia Rio сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. По словам очевидцев, кировчанин пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте.

- В результате происшествия пешеход получил травмы, госпитализирован, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы.