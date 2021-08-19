В Кировской области выявлен 121 новый случай заражения COVID-19

Количество пациентов в инфекционных стационарах Кировской области плавно сокращается Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 19 августа подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 310 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3368 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 147 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 460.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6106 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3731 исследование на COVID-19.