В Кирове с 19 августа улицу Советскую откроют для движения транспорта

Участок улицы Советской откроют после долгого ремонта. Фото: vk.com/tpluskirov

В Кирове с завтрашнего дня, 19 августа, открывается движение транспорта по улице Советской. Участок от Казанской до Ленина был закрыт для автомобилистов из-за реконструкции теплосетей. Теперь работы закончены, сообщает кировский филиал «Т Плюс».

По данным организации, на отрезке обновили 220 метров труб, что обошлось в 7,3 миллиона рублей. Реконструкция была необходима по соображениям безопасности: за четыре года (2016-2020) на теплосетях участка нашли и устранили девять дефектов.

На данный момент улицу уже заасфальтировали, и 19 августа в 8 утра ее откроют для движения транспорта. Стоит отметить, однако, что и это еще не все: компании предстоит еще устройство обвязки новой тепловой камеры. Кроме того, специалисты должны благоустроить газоны и тротуары на этом участке. Компания должна закончить все работы до 30 сентября 2021 года.