Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 14:27

В Кирове трое подростков угнали «Ниву» со двора на улице Лепсе

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За угон автомобиля подросткам грозит суровое наказание

За угон автомобиля подросткам грозит суровое наказание

Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове трое подростков подозреваются в угоне легкового автомобиля. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что в ночь с 6 на 7 августа, гуляя по одному из дворов на улице Лепсе, несовершеннолетние заметили автомобиль «Шевроле Нива». Они решили покататься и угнали машину. Спустя некоторое время подозреваемых задержали.

В настоящее время отрабатываются все возможные причины и мотивы преступления. Расследование продолжается.