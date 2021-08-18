В Кирове трое подростков угнали «Ниву» со двора на улице Лепсе

За угон автомобиля подросткам грозит суровое наказание Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове трое подростков подозреваются в угоне легкового автомобиля. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что в ночь с 6 на 7 августа, гуляя по одному из дворов на улице Лепсе, несовершеннолетние заметили автомобиль «Шевроле Нива». Они решили покататься и угнали машину. Спустя некоторое время подозреваемых задержали.

В настоящее время отрабатываются все возможные причины и мотивы преступления. Расследование продолжается.