Лжеподруга обманула кировчанку на 10 тысяч рублей

На мошенницу, похитившую деньги с личного счета кировчанки, завели уголовное дело Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове ищут женщину, которая обманула жительницу областного центра на 10 тысяч рублей. Злоумышленница выманила деньги с помощью переписки в сети Интернет. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские выяснили, что потерпевшей пришло письмо от якобы подруги с просьбой дать свой номер телефона для получения важного сообщения. Объяснила она это тем, что ее смартфон находится в ремонте. Кировчанка согласилась помочь своей, как она думала, знакомой.

Позже на телефон жертвы пришло сообщение от банка с кодом подтверждения операции. Женщина, следуя инструкциям собеседницы, отправила ответное письмо. После чего со счета 61-летней жительницы Кирова списалось 10 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, «странная просьба» пенсионерке поступила вовсе не от знакомой, а с точной копии ее страницы. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.