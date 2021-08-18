В Кирове продолжают приводить в порядок сквер на площади XX Партсъезда

Сейчас там проводится реконструкция цветников, которую закончат к октябрю. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается благоустройство сквера на площади XX Партсъезда. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сквер предложили благоустроить еще в 2017 году. Инициатива поступила от одного из кировчан, дизайнера. Идею одобрили, и в 2019 году началось преображение территории. За минувшие два года у памятника Ленину появилась площадка, вдоль пешеходной зоны установили освещение.

На данный момент идет реконструкция цветников на центральной аллее, ее обещают завершить к октябрю. К этому времени в сквере также появятся скамейки, частично уложат брусчатку. В 2022 году покрытие переложат на остальных пешеходных дорожках.

Отметим, что работы выполняются на средства не только властей, но и неравнодушных горожан.