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Общество18 августа 2021 11:38

В Кирове ищут подрядчика для ремонта и содержания ливневой канализации

Цена контракта составляет 4,7 миллиона рублей
Маргарита Акагиева
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На ремонт и содержание городской ливневки готовы потратить почти пять миллионов рублей.

На ремонт и содержание городской ливневки готовы потратить почти пять миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика, который займется ремонтом и обслуживанием ливневых канализаций. На сайте госзакупок появился аукцион по поиску компании. Начальная цена составляет 4,7 миллиона рублей.

Заказчик работ - горадминистрация. Согласно контракту, подрядчик должен будет полностью содержать ливневки - чистить водопропускные бассейны, водостоки, каналы, ремонтировать и заменять отдельные участки канализации, и в общем и целом содержать ее в рабочем состоянии. Помимо того, организации придется следить и восстанавливать искусственные сооружения, согласно тому же документу. В частности, заменять доски настила и тротуаров деревянных мостов, перила, автомобильные и пешеходные ограждения, и другое.

Заявки на конкурс принимаются с 16 по 24 августа текущего года. Аукцион проведут 26 августа.