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Происшествия18 августа 2021 11:16

Полицейский из Котельничского района получил четыре года условно за избиение пассажира снегоболотохода

Сотрудника ДПС также лишили права занимать любые должности на госслужбе
Алексей РомановАлексей Романов
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Приговор суда уже вступил в законную силу

Приговор суда уже вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Котельничском районе вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД за превышение должностных полномочий. За избиение водителя и пассажира снегоболотохода ему дали 4 года лишения свободы условно. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства смогли доказать, что 23 мая 2020 года осужденный правоохранитель остановил снегоболотоход. Женщина водитель призналась в отсутствии у нее прав на управление данным транспортным средством. Во время разговора ТС находилось на включенной скорости. В определенный момент оно начало двигаться назад.

Полицейский, пытаясь остановить его, стал бить жезлом по рукам потерпевших. Затем, когда снегоболотоход остановился, он еще несколько раз ударил подручным средством мужчину по голове и телу, надевая наручники.

За такое негуманное задержание сотрудник ГИБДД лишился права занимать любые должности на государственной службе. Если за время испытательного срока, который будет длится 3 года, осужденный совершит преступление, то ему грозит замена наказания на уголовное.